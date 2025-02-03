Grizzlies supera a los Bucks a domicilio para asaltar el segundo lugar del Oeste

Los Grizzlies de Memphis triunfaron en la jornada dominical de NBA ante los Bucks de Milwaukee con marcador de 132-119 en el Fiserv Forum de Wisconsin.



Jaren Jackson Jr. destacó con 37 puntos, mientras que Santi Aldama destacó con 23 puntos y ocho rebotes, siendo pieza clave para su equipo que ahora marcha segundo en el Oeste con marca de 33-16.

Giannis Antetokounmpo rozó el triple-doble (30 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias) en unos Bucks (26-21) que han sufrido tres derrotas seguidas y que se despeñaron en el último cuarto ante Memphis por un inapelable 20-39.

Otros resultados

Cavaliers 144 – Grizzlies 101

Raptors 115 – Clippers 108

Pistons 127 – Bulls 119

Noticia al Día / EFE

