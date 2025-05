El Grupo Cobeca presentó oficialmente su tradicional Carrera 10k este miércoles 19 de febrero en el Restaurant Mi Vaquita.

La reconocida periodista Anna Vaccarella fue la encargada de presentar esta carrera, que se llevará a cabo el próximo 30 de marzo y será a beneficio del Hogar Santa Cruz.

Foto: Xiomara Solano

El recorrido iniciará a las 6:30 AM en la Plaza Páez, y terminará en la segunda etapa de la Vereda del Lago.

Asimismo, el costo será de 35$ (preventa) y 40$ (costo final), puede cancelarse en Bs (BCV) y el kit será entregado un día antes en el estacionamiento del Grupo Cobeca (consta de franela, toalla, tula, medias, cinta, número, medalla, etc).

Foto: Xiomara Solano

Las categorías serán: Absoluta, juvenil (18-19 años), libre (20-29 años), Sub Master A (30-34 años), Sub Master B (35-39 años), Master A (40-44 años), Master B (45-49 años), Master C (50-54 años), Master D, (55-59 años), Master E (60-99 años).

"Para nosotros es un gran honor poder organizar este evento. Les hago un llamado a todos para que participen en esta gran iniciativa", fueron las palabras de Carlos Belloso (Grupo Cobeca).

Foto: Xiomara Solano

Lee también: La Fiscalía de Roma pide juicio para dueño de Napoli

Noticia al Dia