Guardaespaldas de Messi es vetado de la MLS

El guardaespaldas del astro argentino Lionel Messi, Yassine Cheuko fue vetado de la MLS, según informó recientemente en House of Highlights, ya que la liga de balompié estadounidense le prohibió estar en el terreno durante los partidos del Inter Miami.

“No me quieren en el campo”, expresó el guardaespaldas, quien se mostró sorprendido tras las constantes invasiones de los aficionados en distintos terrenos de juego.

“Trabajé en Europa, en la Ligue 1 y la Champions League. En siete años, vi seis personas invadir el campo. Aquí, llegué en julio 2023 y hubo 16 invasores en menos de 20 meses. Es un problema real”, puntualizó.

“Dejarme fuera del campo no solucionará el problema. Deberíamos trabajar juntos. Estaría dispuesto a ayudar. Amo a la MLS, a la Concacaf. Me encantaría ayudar. No quiero decir que soy mejor que nadie, pero tengo mi experiencia de Europa y sé que (Messi aquí) en Estados Unidos iba ser algo muy grande. Respeto su decisión” ,añadió

A lo largo de dos años resguardando la seguridad del futbolista argentino, Cheuko ha crecido en los en las redes sociales, donde muestra sus inusuales entrenamientos, causando sensación a tal grado que los hermanos Paul quieren organizar un combate contra él.

Lee también: Wilmer Flores se voló la barda y comandó el triunfo de Gigantes