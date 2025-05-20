Gustavo García vuelve como director técnico de Brillantes en sustitución de Cedres

Brillantes del Zulia confirmó este lunes el regreso de Gustavo García como su nuevo entrenador principal, tras la salida de Alexis Cedres, quien asume la dirección técnica de la selección nacional de Venezuela U-16.

El estratega zuliano, quien ya ha llevado al equipo a dos clasificaciones a playoffs en los últimos tres años, vuelve con el objetivo de fortalecer la plantilla y mantener la competitividad de cara a la primera fase de postemporada, donde Brillantes tratará de remontar la serie ante Marino que domina 2-0.

García contará con el respaldo del también zuliano Jorge "Kabubi" Arrieta, quien se incorpora al cuerpo técnico como director técnico asistente.

El anuncio fue oficializado por el club a través de un comunicado, reafirmando su apuesta por la experiencia de ambos estrategas para encarar lo que resta de campaña en la Superliga Profesional de Baloncesto.

