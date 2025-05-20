Lunes 25 de agosto de 2025
Deportes

Gustavo García vuelve como director técnico de Brillantes en sustitución de Cedres

El zuliano toma al equipo con la misión de revertir la primera serie de postemporada

Por Daniel García

Gustavo García vuelve como director técnico de Brillantes en sustitución de Cedres
Foto: Luis Bravo
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Brillantes del Zulia confirmó este lunes el regreso de Gustavo García como su nuevo entrenador principal, tras la salida de Alexis Cedres, quien asume la dirección técnica de la selección nacional de Venezuela U-16.

El estratega zuliano, quien ya ha llevado al equipo a dos clasificaciones a playoffs en los últimos tres años, vuelve con el objetivo de fortalecer la plantilla y mantener la competitividad de cara a la primera fase de postemporada, donde Brillantes tratará de remontar la serie ante Marino que domina 2-0.

García contará con el respaldo del también zuliano Jorge "Kabubi" Arrieta, quien se incorpora al cuerpo técnico como director técnico asistente.

El anuncio fue oficializado por el club a través de un comunicado, reafirmando su apuesta por la experiencia de ambos estrategas para encarar lo que resta de campaña en la Superliga Profesional de Baloncesto.

Lee también: Alexis Cedres dejó de ser el entrenador de Brillantes del Zulia

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Eduard Bello sentenció el triunfo de Universidad Católica ante Unión Española

Eduard Bello sentenció el triunfo de Universidad Católica ante Unión Española

Presentaron “El Cohete” Maracucho de Augusto Pradelli

Presentaron “El Cohete” Maracucho de Augusto Pradelli

Sector avícola garantiza abastecimiento nacional y estabilidad en los precios

Sector avícola garantiza abastecimiento nacional y estabilidad en los precios

Sureñas pegó primero en la final de sóftbol femenino de la Copa Proyecto Deporte Soy

Sureñas pegó primero en la final de sóftbol femenino de la Copa Proyecto Deporte Soy

Perdió la vida al lanzarse de un autobús en marcha que se estaba incendiando

Perdió la vida al lanzarse de un autobús en marcha que se estaba incendiando

Neymar se lesiona nuevamente en vísperas de convocatoria de Brasil para cierre de Eliminatorias

Neymar se lesiona nuevamente en vísperas de convocatoria de Brasil para cierre de Eliminatorias

Ranger Suárez lanzó una joya para apuntarse su décimo triunfo

Ranger Suárez lanzó una joya para apuntarse su décimo triunfo

Rockies de Colorado es el primer equipo eliminado de la temporada en las Grandes Ligas

Rockies de Colorado es el primer equipo eliminado de la temporada en las Grandes Ligas

La Vinotinto en alerta tras lesión de dos jugadores a pocos días de las Eliminatorias

La Vinotinto en alerta tras lesión de dos jugadores a pocos días de las Eliminatorias

Daniel Palencia llegó a los 20 rescates de temporada

Daniel Palencia llegó a los 20 rescates de temporada

Real Madrid goleó al Oviedo de Salomón Rondón

Real Madrid goleó al Oviedo de Salomón Rondón

UNT lleva jornada médica al oeste de Maracaibo

UNT lleva jornada médica al oeste de Maracaibo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 25 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 25 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 25 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este lunes 25 de agosto

Maikel García conectó su bambinazo 13 de la temporada

Maikel García conectó su bambinazo 13 de la temporada

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Maduro:

Maduro: "Nadie tocará a Venezuela"

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Estadio Monumental se transforma en santuario: Miles honrarán a su primer santo José Gregorio Hernández, el

Estadio Monumental se transforma en santuario: Miles honrarán a su primer santo José Gregorio Hernández, el "Médico de los Pobres", en un acto histórico

Liberan a 13 presos políticos y dan arresto domiciliario al exalcalde Rafael Ramírez

Liberan a 13 presos políticos y dan arresto domiciliario al exalcalde Rafael Ramírez

Noticias Relacionadas

Al Dia

Al menos ocho personas resultaron heridas este fin de semana por accidentes de tránsito en el Zulia

Las autoridades de tránsito han implementado campañas de concientización, sin embargo, los accidentes continúan
Deportes

Sureñas pegó primero en la final de sóftbol femenino de la Copa Proyecto Deporte Soy

Las Sureñas vencieron por la mínima a las Zulianas para tomar ventaja en la final
Al Dia

Alcalde Giancarlo Di Martino recibió al campeón mundial Carlos Cañizales

El púgil venezolano aterrizó este domingo en suelo zuliano, compartiendo con jóvenes promesas de la disciplina en Maracaibo

Al Dia

Dovydas Neverauskas es el quinto lanzador importado de Águilas del Zulia

El lanzador lituano reforzará el bullpen rapaz de cara al comienzo de la temporada 2025-2026 de la LVBP

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025