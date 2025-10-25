Hace 28 años Maradona disputó su último juego

Un 25 de octubre, pero del año 1997, Diego Armando Maradona disputó el último partido oficial de su carrera como futbolista profesional. El escenario fue en La Bombonera, casa del Boca Juniors, eterno rival de River Plate, que en ese momento derrotó 2-1 para sellar una despedida de gloria para el eterno 10.

A cinco días de cumplir 37 años, el ídolo máximo del fútbol argentino saltó al campo con la camiseta de Boca Juniors, club de sus amores, para disputar el Superclásico correspondiente al Torneo Apertura. Aunque fue reemplazado en el entretiempo por Juan Román Riquelme, su sola presencia sirvió para convertir el partido en un evento histórico.

El encuentro tuvo todos los condimentos de un clásico: intensidad, goles y una atmósfera vibrante. Boca se impuso con goles de Martín Palermo y Diego Latorre, mientras que River descontó a través de Sergio Berti.

Maradona, fiel a su estilo, dejó frases a su eterno rival al declarar tras el partido: "River hizo una gran primer tiempo…",añadió. “A River se le cayó la bombacha”.

Con este partido, Maradona cerró una carrera legendaria que lo llevó desde Argentinos Juniors hasta la cima del mundo con la selección argentina en México 1986, pasando por clubes como Barcelona, Napoli, Sevilla y Newell’s Old Boys. Su retiro marcó el fin de una era y dejó al fútbol huérfano de uno de sus más grandes genios.