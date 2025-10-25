Sábado 25 de octubre de 2025
Deportes

Hace 28 años Maradona disputó su último juego

En el superclasico argentino Maradona se despidió con triunfo 2-1

Por Daniel García

Hace 28 años Maradona disputó su último juego
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Un 25 de octubre, pero del año 1997, Diego Armando Maradona disputó el último partido oficial de su carrera como futbolista profesional. El escenario fue en La Bombonera, casa del Boca Juniors, eterno rival de River Plate, que en ese momento derrotó 2-1 para sellar una despedida de gloria para el eterno 10.

A cinco días de cumplir 37 años, el ídolo máximo del fútbol argentino saltó al campo con la camiseta de Boca Juniors, club de sus amores, para disputar el Superclásico correspondiente al Torneo Apertura. Aunque fue reemplazado en el entretiempo por Juan Román Riquelme, su sola presencia sirvió para convertir el partido en un evento histórico.

El encuentro tuvo todos los condimentos de un clásico: intensidad, goles y una atmósfera vibrante. Boca se impuso con goles de Martín Palermo y Diego Latorre, mientras que River descontó a través de Sergio Berti.

Maradona, fiel a su estilo, dejó frases a su eterno rival al declarar tras el partido: "River hizo una gran primer tiempo…",añadió. “A River se le cayó la bombacha”.

Con este partido, Maradona cerró una carrera legendaria que lo llevó desde Argentinos Juniors hasta la cima del mundo con la selección argentina en México 1986, pasando por clubes como Barcelona, Napoli, Sevilla y Newell’s Old Boys. Su retiro marcó el fin de una era y dejó al fútbol huérfano de uno de sus más grandes genios.

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

El legado de ‘Betty la Fea’: 26 Años de una revolución televisiva

El legado de ‘Betty la Fea’: 26 Años de una revolución televisiva

Hace 28 años Maradona disputó su último juego

Hace 28 años Maradona disputó su último juego

Melissa se aproxima: Jamaica y Cuba en alerta ante posibles impactos

Melissa se aproxima: Jamaica y Cuba en alerta ante posibles impactos

Tigres sigue indetenible tras doblegar a Bravos

Tigres sigue indetenible tras doblegar a Bravos

Obsesionado degolló a su vecina en Barinas

Obsesionado degolló a su vecina en Barinas

Merma de cosechas amenaza la hallaca navideña: Fedeagro advierte una reducción en el consumo de hortalizas de 60 % por las lluvias

Merma de cosechas amenaza la hallaca navideña: Fedeagro advierte una reducción en el consumo de hortalizas de 60 % por las lluvias

Cardenales dejó en el terreno al Magallanes

Cardenales dejó en el terreno al Magallanes

Muere la Reina Madre de Tailandia a los 93 años

Muere la Reina Madre de Tailandia a los 93 años

Leones rugió ante Tiburones en el Universitario

Leones rugió ante Tiburones en el Universitario

Azulejos toma delantera ante Dodgers en el primero de la Serie Mundial

Azulejos toma delantera ante Dodgers en el primero de la Serie Mundial

Caribes aplasta a las Águilas y completa barrida en Puerto La Cruz

Caribes aplasta a las Águilas y completa barrida en Puerto La Cruz

Rayo ya está en casa

Rayo ya está en casa

Buscan a Rayo, perrito extraviado en Maracaibo: vecinos piden apoyo para localizarlo

Buscan a Rayo, perrito extraviado en Maracaibo: vecinos piden apoyo para localizarlo

La Vinotinto femenina inicia su camino hacia el Mundial de Brasil 2027

La Vinotinto femenina inicia su camino hacia el Mundial de Brasil 2027

Águilas intentará dividir ante Caribes en Puerto La Cruz

Águilas intentará dividir ante Caribes en Puerto La Cruz

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Venezuela refuerza su defensa costera con más de 700 puntos estratégicos

Venezuela refuerza su defensa costera con más de 700 puntos estratégicos

Llueve de madrugada en Maracaibo: Inameh prevé incremento de la nubosidad

Llueve de madrugada en Maracaibo: Inameh prevé incremento de la nubosidad

Obsesionado degolló a su vecina en Barinas

Obsesionado degolló a su vecina en Barinas

Merma de cosechas amenaza la hallaca navideña: Fedeagro advierte una reducción en el consumo de hortalizas de 60 % por las lluvias

Merma de cosechas amenaza la hallaca navideña: Fedeagro advierte una reducción en el consumo de hortalizas de 60 % por las lluvias

Caribes aplasta a las Águilas y completa barrida en Puerto La Cruz

Caribes aplasta a las Águilas y completa barrida en Puerto La Cruz

Noticias Relacionadas

Deportes

Hace 28 años Maradona disputó su último juego

En el superclasico argentino Maradona se despidió con triunfo 2-1
Deportes

Cardenales dejó en el terreno al Magallanes

Jeferson Quero se colocó la capa de héroe tras disparar jonrón de tres carreras
Al Dia

La Vinotinto femenina inició su camino al Mundial con empate sin goles ante Chile

El elenco nacional visitará a Paraguay para afrontar su segundo duelo el próximo 28 de octubre
Deportes

Leones rugió ante Tiburones en el Universitario

Oswaldo Arcia comandó la victoria capitalina tras irse de 5-3 con tres remolques

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025