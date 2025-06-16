Hallan muerto a exboxeador chileno en Barinas

El exboxeador chileno Vojnic Antonio Opazo Egaña, de 43 años, fue encontrado sin vida en un canal de riego en Sabaneta, estado Barinas, Venezuela. Su cuerpo fue hallado flotando frente a una estación de servicio en una zona rural del municipio Alberto Arvelo Torrealba, según informó el Vinotinto CL.

Opazo, quien residía en Venezuela desde hacía más de un año junto a su esposa, fue localizado por funcionarios de Protección Civil. La delegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) está a cargo de la investigación, sin determinar si se trató de un accidente, un hecho violento u otra circunstancia que produjo el deceso del expugilista.

El caso ha generado conmoción en la comunidad de Iquique, ciudad natal del deportista, donde su familia espera poder repatriar su cuerpo para darle un último adiós, mientras que las autoridades venezolanas continúan con las investigaciones para esclarecer las causas de su fallecimiento

El fallecido, reconocido por su trayectoria como campeón de boxeo en Chile, era descrito por sus allegados como una persona tranquila y de profundas convicciones religiosas. Su madre, quien mantenía contacto frecuente con él, reveló que su hijo tenía planes de regresar a Chile en los próximos días.

Noticia al Día / El Vinotinto CL

