Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ofreció este sábado una rueda de prensa desde la Ciudad Deportiva Joan Gamper, en la que actualizó el estado físico de varios jugadores clave y adelantó que el equipo presentará cambios para el duelo del domingo ante el Getafe CF, en el Estadio Johan Cruyff.

El técnico alemán confirmó que el joven delantero Lamine Yamal, quien sufre molestias en el pubis, continúa en proceso de recuperación y no estará disponible. “Hay que ir día a día con Lamine. Necesita más tiempo”, explicó Flick, tras la ausencia del atacante en los últimos partidos frente a Valencia y Newcastle.

También quedó descartado el lateral Alejandro Balde, fuera por una lesión muscular. Aunque no será convocado, Flick se mostró optimista: “Su caso está mejor y esperamos poder verlo pronto de nuevo”.

La situación del mediocampista Gavi sigue siendo incierta. El jugador arrastra molestias en la rodilla derecha, y en los próximos días se decidirá si se somete a cirugía o continúa con tratamiento conservador.

Además, el central Pau Cubarsí es duda para el encuentro, tras no entrenar este sábado por molestias en la rodilla izquierda.

Ante este panorama, Flick subrayó la necesidad de “piernas frescas” para afrontar el compromiso liguero, especialmente tras el desgaste físico del partido del jueves ante el Newcastle (1-2). El técnico defendió la rotación en el equipo y destacó que “todos los jugadores son importantes”, incluyendo a Dani Olmo, quien ha sido suplente en los últimos encuentros.

“El éxito del equipo está por encima de todo”, concluyó Flick, en una jornada marcada por la gestión de lesiones y la búsqueda de equilibrio competitivo.