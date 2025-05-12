Hansi Flick seguiría como entrenador del Barcelona hasta 2027

El alemán Hansi Flick seguiría como entrenador del Barcelona, según indicó el periodista italiano Fabrizio Romano en sus redes sociales este lunes 12 de mayo.

"Hansi Flick ha acordado todos los detalles de su nuevo contrato con el Barcelona, válido hasta junio de 2027. Todo está hecho y listo para sellarse este mes con la firma formal", expresó Romano.

Flick viene de conquistar la Supercopa de España y la Copa del Rey. Además, está a un paso de ganar LaLiga. Todo esto, en su primer año con el cuadro culé.

