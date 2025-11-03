Harold Castro se alzó con el Premio Jugador de la Semana en la LVBP

Harold Castro, jugador de los Leones de Caracas, fue reconocido este lunes 3 de noviembre como el Jugador de la Semana en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Durante la tercera semana del campeonato, Castro tuvo un rendimiento impresionante, bateando .545 (22-12) con un jonrón, ocho carreras impulsadas y cuatro anotadas en cinco partidos, logrando un OPS de 1.360.

Esta es la tercera vez que Castro recibe el premio en su carrera, luego de que lo obtuvo dos veces en la temporada pasada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

A pesar de su destacada actuación, los Leones de Caracas enfrentan dificultades en la temporada, ocupando actualmente el penúltimo lugar en la tabla de posiciones con un récord de 6-8.

El JUGADOR CON MÁS SAZÓN DE LA SEMANA llega recargado junto a #MAGGI 🔥⚾



Harold Castro tuvo cinco juegos de puro fuego, con veintidós turnos al bate donde conectó doce hits, impulsó ocho carreras, anotó cuatro veces y pegó un jonrón 💪🏼#UnavidaUnaliga pic.twitter.com/wL6tdcK9kp — #UnaVidaUnaLiga ⚾️🇻🇪 (@LVBP_Oficial) November 3, 2025

