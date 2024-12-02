Harold Castro y Renato Núñez comparten el Jugador del Mes en la LVBP

Harold Castro y Renato Núñez elevaron la eterna disputa Caracas-Magallanes a una categoría inédita en la historia de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, convirtiéndose en la primera dupla que comparte el Jugador del Mes.

Castro fue el catalizador de Leones en noviembre, encabezando el circuito en OPS (1.270), slugging (.795) y promedio de bateo (.411) entre los jugadores con al menos 62 turnos. También culminó en la cima del apartado de carreras anotadas (19), fue colíder en jonrones (nueve) y finalizó segundo en bases alcanzadas (58).

El toletero del Caracas ostenta 11 vuelacercas en la campaña, desplazando su anterior marca personal de cinco, establecida en la 2023-2024. Además, registró 23 impulsadas en el reciente lapso, para igualar su tope individual de 27, fijado en la 2018-2019.

Núñez, entretanto, se convirtió en el primer pelotero en los registros del circuito que repitió como el Jugador del Mes, luego de erigirse con el galardón en octubre.

El slugger de Navegantes compartió el liderato de cuadrangulares con Castro, y elevó a 17 su acumulado de la contienda, dejando atrás el récord de 16 para criollos del equipo filibustero, previamente compartido por Eliezer Alfonzo (2012-2013) y Mario Lissón (2013-2014).

Por su parte, Núñez comenzó diciembre a sólo tres estacazos de vuelta entera de superar también la marca de la nave tuca que es 19, compartida por los estadounidenses Bob Darwin (1972-1973) y Delmon Young (2018-2019).

Noticia al Día / LVBP

