Harry Kane levantó su primer título profesional en la despedida de Thomas Müller

El delantero británico Harry Kane levantó su primer título como profesional y Thomas Müller se despidió del Bayern Múnich con su Bundesliga número 13, convirtiéndose junto con Toni Kroos en el alemán con más títulos (Ligas, copas y Champions).

Todo esto pasó el sábado 11 de mayo en la victoria de Bayern Múnich 2-0 sobre Borussia Mönchengladbach, en lo que fue una auténtica fiesta bávara.

Tras 14 años, Harry Kane fue sinónimo de goles, compromiso y títulos que nunca llegaban. Pero este año todo cambió. El delantero inglés, que dejó al Tottenham Hotspur hace dos años y consiguió el primer campeonato de su carrera profesional.

A su lado, la historia también tenía reservada una página dorada para Thomas Müller, ícono del Bayern Múnich. En su último partido con el club bávaro en el Allianz Arena, el delantero alzó su decimotercer título de Bundesliga.

Harry Kane tuvo su recompensa y se lo vio muy emocionado (al igual que sus compañeros) por haber logrado lo que había buscado durante tantos años.

Lee también: Timberwolves volvió a superar a Warriors y se adelanta en las semifinales de la Conferencia Oeste

What a feeling ! 🏆 pic.twitter.com/A0lmSJGlYL — Harry Kane (@HKane) May 10, 2025

Noticia al Dia