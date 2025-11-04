Martes 04 de noviembre de 2025
Heat logra una victoria con final de infarto ante Clippers

Miami, que rompió una racha de dos derrotas consecutivas, tuvo un porcentaje de acierto del 54,2% en tiros de campo y convirtió 12 de 25 intentos de triples

Por Christian Coronel

Heat logra una victoria con final de infarto ante Clippers
Heat de Miami logró una emocionante victoria sobre los Los Angeles Clippers con un marcador de 120-119 en un intenso partido el lunes por la noche.

Bam Adebayo destacó con 25 puntos y 10 rebotes, mientras que Norman Powell regresó al sur de California para sumar 21 puntos. A pesar de estar detrás por hasta 13 puntos en el tercer cuarto, los Clippers lograron empatar el juego 105-105 gracias a un triple de Chris Paul.

James Harden fue el máximo anotador del partido con 29 puntos, seguido por Kawhi Leonard con 27 para Clippers, que sufrieron su primera derrota en casa de la temporada.

Miami, que rompió una racha de dos derrotas consecutivas, tuvo un porcentaje de acierto del 54,2% en tiros de campo y convirtió 12 de 25 intentos de triples.

Clippers, por su parte, anotaron 17 de 41 desde la línea de tres, pero cometieron 21 pérdidas de balón, lo que permitió al Heat capitalizar con 37 puntos.

En los momentos finales, Miami lideraba 120-116 tras dos tiros libres de Adebayo. Sin embargo, Adebayo falló un tiro crucial con 26 segundos restantes, y Harden respondió con un triple que acercó a Clippers a un punto. A pesar de sus esfuerzos, Leonard falló un tiro de tres al final, asegurando la victoria para el Heat.

Con este resultado, Miami ocupa la tercera posición de la Conferencia Este con récord de cuatro triunfos y tres reveses.

Noticia al Día

