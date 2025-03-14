Henry Blanco dejó de ser el mánager de Cardenales de Lara

Cardenales de Lara anunció la no continuidad de Henry Blanco como mánager del equipo para la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Blanco dirigió por dos campañas a Cardenales, en las que logró alcanzar dos finales y ganar el séptimo título de la franquicia en el béisbol venezolano en la pasada campaña.

Cabe destacar que también llegó a la final en la temporada 2022-23 con Tiburones de La Guaira, donde cayó con Leones del Caracas.

