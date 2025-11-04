Martes 04 de noviembre de 2025
Henry Blanco se convirtió en el nuevo mánager de Sultanes de Monterrey

Blanco, de 54 años, cuenta con experiencia en el manejo de equipos en la liga invernal de su país, dirigiendo a Bravos de Margarita, Tiburones de La Guaira y Cardenales de Lara

Christian Coronel

El venezolano Henry Blanco, quien tuvo una destacada carrera de 16 temporadas en las Grandes Ligas, ha sido nombrado mánager de Sultanes de Monterrey para la próxima temporada de la Liga Mexicana de Beisbol.

Esta será su primera experiencia como mánager en el béisbol profesional mexicano. Blanco, de 54 años, cuenta con experiencia en el manejo de equipos en la liga invernal de su país, dirigiendo a Bravos de Margarita, Tiburones de La Guaira y Cardenales de Lara.

En la temporada pasada, trabajó como coach de banca para los Nacionales de Washington bajo el mando del mánager interino, Miguel Cairo.

El equipo de Monterrey consideró a varios candidatos para el puesto, incluyendo a figuras como Yadier Molina, Alex Cintrón y Albert Pujols, entre otros.

Desde la fusión de Multimedios con los Sultanes, el equipo ha tenido un rendimiento destacado, ganando el banderín de la Zona Norte en cuatro ocasiones en los últimos siete años y un campeonato de la Liga Mexicana en 2018.

Sultanes, con una rica tradición que abarca 86 temporadas ininterrumpidas, comenzarán la temporada 2026 con dos juegos de pretemporada contra los Gigantes de San Francisco, programados para el 23 y 24 de marzo.

En la temporada 2025, el equipo finalizó como líder de la Zona Norte con un récord de 55-37, avanzando a la Serie de Campeonato, aunque no lograron clasificar a la Serie del Rey. Su último título fue en la temporada 2018.

