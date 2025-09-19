Hermanas de Maradona son procesadas por administración fraudulenta de marca comercial

La justicia argentina dictó procesamiento contra Rita Mabel y Claudia Norma Maradona, hermanas del astro del fútbol Diego Armando Maradona, por el presunto delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de los herederos legítimos del ídolo.

El fallo judicial se enmarca en la disputa por la titularidad de la marca “Diego Maradona”, registrada por la sociedad Sattvica S.A., presidida por Rita Mabel Maradona y fundada por el abogado Matías Morla. Según la investigación, dicha sociedad continuó explotando comercialmente la imagen del exfutbolista tras su fallecimiento en noviembre de 2020, sin contar con autorización de sus hijos ni ser legatarios reconocidos.

Como parte de la medida, el tribunal dispuso un embargo preventivo de 2.000 millones de pesos argentinos (equivalentes a aproximadamente 1,3 millones de dólares) sobre los bienes de las imputadas. El procesamiento fue dictado sin prisión preventiva.

Claudia Norma Maradona declaró que su hermano les dejó “la marca” como legado, y que percibe ingresos mensuales a través de la sociedad presidida por su hermana. Sin embargo, la justicia determinó que los derechos de imagen y propiedad intelectual pertenecen exclusivamente a los herederos legales.

Este caso se suma a una serie de controversias que rodean el legado de Diego Maradona, figura emblemática del deporte mundial, y pone en el centro del debate la gestión ética y legal de los derechos post mortem de personalidades públicas.

Lee también: Susto en el diamante: Moisés Ballesteros recibe pelotazo a 105 millas