¡Héroe! William Contreras despachó jonrón y Cerveceros dejan en el terreno a Gigantes

El venezolano William Contreras despachó jonrón en la novena entrada ante los envíos del dominicano Randy Rodríguez este viernes 22 de agosto y Cerveceros de Milwaukee dejó en el terreno 5-4 a los Gigantes de San Francisco.

Con dos outs y nadie en base, Contreras encontró un lanzamiento de Rodríguez en cuenta de 1-0. La pelota se fue sobre la pared entre el jardín izquierdo y el central. Es la primera vez que Contreras batea un cuadrangular que sentencia el final de un duelo.

Cabe destacar que el también venezolano Luis Matos conectó un jonrón en la segunda entrada por los Gigantes, quienes perdieron su cuarto juego consecutivo.

Los Cerveceros son líderes de la División Central de la Liga Nacional con marca de 81-48 (mejor récord de todo el beisbol de las Grandes Ligas).

