¡Historia! Por primera vez se enfrentan dos mánagers venezolanos en la MLB

Los mánagers venezolanos Carlos Mendoza (Mets de Nueva York) y Miguel Cairo (Nacionales de Washington) se enfrentarán este martes 19 de agosto y harán historia para nuestro país.

Con esto, Mendoza y Cairo se convertirán en los primeros estrategas criollos en enfrentarse por un encuentro de las Grandes Ligas.

Esta será una serie que se disputará desde el 19 hasta el 21 de agosto en el Nationals Park (casa de Nacionales de Washington).

Los Mets cuentan con un récord de 66 victorias y 58 derrotas, lo que los coloca en la segunda posición de la División Este de la Liga Nacional. Por su parte, los Nacionales son últimos de la misma división con récord de 50-74.

¡Día histórico!



Por primera vez en un juego oficial de Grandes Ligas se enfrentarán managers venezolanos.



Por primera vez en un juego oficial de Grandes Ligas se enfrentarán managers venezolanos.

Carlos Mendoza y Miguel Cairo se verán las caras esta noche en Washington, DC.

