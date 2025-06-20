¡Histórico! Botafogo venció al PSG en el Mundial de Clubes con Jefferson Savarino como figura clave

Botafogo venció 1-0 al Paris Saint Germain este jueves 19 de junio en el estadio Rose Bowl por la segunda jornada del grupo B del Mundial de Clubes.

El único tanto del partido fue de Igor Jesús al minuto 36, luego de una excelsa asistencia del venezolano Jefferson Savarino. El ‘Fogão’ fue superior y supo defender el resultado durante el duelo.

Con esto, el conjunto brasileño (actual campeón de Copa Libertadores) quedó primero de grupo por encima del campeón de Champions League y Atlético Madrid.

Botafogo se convierte en el primer equipo sudamericano que vence a uno europeo en un Mundial de Clubes después de 13 años. El último había sido Corinthians, cuando derrotó a Chelsea en la final de 2012.

