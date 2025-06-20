Jueves 25 de septiembre de 2025
Deportes

¡Histórico! Botafogo venció al PSG en el Mundial de Clubes con Jefferson Savarino como figura clave

Botafogo se convierte en el primer equipo sudamericano que vence a uno europeo en un Mundial de Clubes después de 13 años

Por Christian Coronel

¡Histórico! Botafogo venció al PSG en el Mundial de Clubes con Jefferson Savarino como figura clave
Botafogo venció 1-0 al Paris Saint Germain este jueves 19 de junio en el estadio Rose Bowl por la segunda jornada del grupo B del Mundial de Clubes.

El único tanto del partido fue de Igor Jesús al minuto 36, luego de una excelsa asistencia del venezolano Jefferson Savarino. El ‘Fogão’ fue superior y supo defender el resultado durante el duelo.

Con esto, el conjunto brasileño (actual campeón de Copa Libertadores) quedó primero de grupo por encima del campeón de Champions League y Atlético Madrid.

Botafogo se convierte en el primer equipo sudamericano que vence a uno europeo en un Mundial de Clubes después de 13 años. El último había sido Corinthians, cuando derrotó a Chelsea en la final de 2012.

