¡Histórico! Cabo Verde clasificó a la Copa del Mundo por primera vez

La selección de Cabo Verde selló su clasificación para la Copa del Mundo de la Fifa 2026, un hito sin precedentes para la nación insular.

La histórica clasificación se concretó este lunes tras una contundente victoria por 3-0 sobre Suazilandia en el Estadio Nacional de Praia.

Los "Tiburones Azules", como se conoce al combinado caboverdiano, aseguraron el primer lugar del Grupo D en las eliminatorias de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), superando a uno de los favoritos del grupo, Camerún, que finalizó en la segunda posición.

Este logro representa la primera vez que el archipiélago, situado frente a las costas de Senegal, participará en la máxima cita del fútbol mundial.

Con esta hazaña, Cabo Verde se une a las otras selecciones africanas que ya han asegurado su cupo para el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Asimismo, los otros equipos de la CAF que han garantizado su presencia son Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto y Ghana.

🇨🇻HISTORY! Cabo Verde have qualified for their first ever #FIFAWorldCup!#WeAre26 pic.twitter.com/8oMiVZ2eP5 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 13, 2025

