¡Histórico! Carlos Mendoza y Miguel Cairo intercambian alineaciones previo al duelo entre Mets y Nacionales

Los mánagers venezolanos Carlos Mendoza (Mets de Nueva York) y Miguel Cairo (Nacionales de Washington) se convirtieron este martes 19 de agosto en los primeros estrategas criollos en enfrentarse por un juego de la MLB.

Asimismo, dejaron un momento histórico para el beisbol venezolano, cuando intercambiaron sus respectivas alineaciones previo al duelo de pelota.

Cabe destacar que estas alineaciones irán al Museo y Salón de la Fama del Beisbol en Valencia. Por su parte, la pelota del primer pitcheo, a Cooperstown.

Lee también: ¡Historia! Por primera vez se enfrentan dos mánagers venezolanos en la MLB

Carlos Mendoza of the @Mets and Miguel Cairo of the @Nationals.



The first game in MLB history to feature two Venezuelan-born managers 🇻🇪 pic.twitter.com/zVRystUvyT — MLB (@MLB) August 19, 2025

Noticia al Día