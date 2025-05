¡Histórico! LeBron y Bronny James se convirtieron en la primera dupla de jugadores padre-hijo que juega en la NBA

LeBron James y su hijo, Bronny James, hicieron historia este martes al convertirse en el primer dúo padre-hijo que juega al mismo tiempo un partido de la NBA.

Ambos con la camiseta de Los Angeles Lakers, LeBron (titular) y Bronny (suplente) lograron ese hito cuando entraron juntos a la cancha desde el banquillo con 4.00 en el segundo cuarto del partido contra Minnesota Timberwolves.

De 39 años (cumple 40 en diciembre) y ya en su temporada 22 en la liga (solo Vince Carter jugó tantas campañas como él), LeBron, que es el máximo anotador de la historia de la liga, había expresado en repetidas ocasiones su sueño de compartir cancha en la NBA algún día junto a su hijo.

Bronny, de 20 años, fue escogido en el puesto 55 del último draft por los Lakers.

El pasado 6 de octubre, LeBron y Bronny ya jugaron juntos con la franquicia de púrpura y oro en un amistoso de pretemporada de la NBA, pero esta vez fue la primera ocasión en un partido oficial.

Entre los fans que presenciaron este momento en el estadio Crypto.com Arena de Los Ángeles había dos muy especiales: Ken Griffey Sr. y Ken Griffey Jr., padre e hijo que también hicieron historia, pero en su caso en la MLB y en 1990 con Seattle Mariners.

La NBA abrió este martes su temporada 2024-2025 con los partidos Boston Celtics vs New York Knicks y Los Angeles Lakers vs Minnesota Timberwolves.

EFE

