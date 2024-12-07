¡Histórico! Wanda Rodríguez será la umpire principal del Juego de las Estrellas

El Presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), Giuseppe Palmisano, anunció que por primera vez en la historia de la pelota criolla la árbitro principal de un juego oficial será una mujer.

Se trata de Wanda Lisseth Rodríguez, quien se desempeñará como umpire principal en el Juego de las Estrellas, el cual se realizará el próximo 10 de diciembre en el estadio Monumental Simón Bolívar. Asimismo, el equipo de la LVBP se medirá al conjunto del Japan Breeze.

Rodríguez, de 21 años forma parte del staff de árbitros de la Federación Venezolana Béisbol y se proyecta para ser uno de los más grandes talentos del país.

La presencia de Wanda simboliza un gran avance hacia la igualdad de género en la pelota rentada venezolana y su rol como umpire principal no solo resalta su capacidad, sino también el compromiso de la LVBP de evolucionar e incluir nuevas voces en el deporte.

👩🏻¡HISTÓRICO! Wanda Rodríguez será la umpire principal en el Juego de Estrellas de la LVBP, el próximo 10 de diciembre. Así informó Giuseppe Palmisano.



📌Primera mujer en ser árbitra principal en la LVBP.

📌Tiene apenas 21 años de edad.

