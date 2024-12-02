Viernes 19 de septiembre de 2025
Deportes

Hoy 2-D se realiza el Festival de Cuadrangulares: estos son sus protagonistas

El Festival de Jonrón tiene lugar este lunes 2 de diciembre en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, donde…

Por pasante2

Hoy 2-D se realiza el Festival de Cuadrangulares: estos son sus protagonistas
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Festival de Jonrón tiene lugar este lunes 2 de diciembre en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, donde los máximos exponentes del béisbol venezolano y un importado con experiencia en las Grandes Ligas dicen presente para intentar llevarse el Derbi.

En total son nueve los toleteros que demostrarán su poder con el madero, llevando la pelota para la calle la mayor cantidad de veces posibles para ganar la edición número 22° del festival.

Una de las figuras concursantes es el patrullero de los Orioles de Baltimore Anthony Santander, quien ganó el Premio Luis Aparicio en este 2024 tras una actuación sobresaliente en la última zafra de las mayores, disparando 44 bambinazos, fletando 102 carreras y anotando 91 en los 155 duelos que hizo presencia.

Otros peloteros que se presentan a la justa de esta noche son José Altuve (Astros de Houston), Jackson Chourio (Cerveceros de Milwaukee), Eugenio Suárez (Cascabeles de Arizona), Gleyber Torres (Yankees de Nueva York) y Luisángel Acuña (Mets de Nueva York).

Se destaca que es la primera cita en este evento de beisbolistas como Wilson Contreras (Cardenales de San Luis), el cubano Yasiel Puig (Tiburones de La Guaira/Dodgers de Los Ángeles cuando estuvo en la MLB) y Andrés Chaparro (Cascabeles de Arizona).

La dupla de artistas Servando y Florentino brindarán un espectáculo de música en medio de la competencia, para que la fanaticada pueda disfrutar el evento en todo su esplendor.

El ganador de la última edición del Derbi de Cuadrangulares (2023) fue Ronald Acuña Jr., quien se lo llevó por segunda ocasión en fila, pues también conquistó el Derbi en 2022.

Lee también: Lakers supera a Jazz con suspenso

Noticia Al Día/Sports Venezuela

Fernando Luzardo/Pasante

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Preparan ley para la regulación del uso de motocicletas en el Zulia

Preparan ley para la regulación del uso de motocicletas en el Zulia

Atletas rusos y bielorrusos competirán como

Atletas rusos y bielorrusos competirán como "neutrales" en Olímpicos de invierno

Hermanas de Maradona son procesadas por administración fraudulenta de marca comercial

Hermanas de Maradona son procesadas por administración fraudulenta de marca comercial

Susto en el diamante: Moisés Ballesteros recibe pelotazo a 105 millas

Susto en el diamante: Moisés Ballesteros recibe pelotazo a 105 millas

Alejandro Fernández habría adquirido la bacteria salmonelosis y esta sería la razón por la que suspendió conciertos en EEUU

Alejandro Fernández habría adquirido la bacteria salmonelosis y esta sería la razón por la que suspendió conciertos en EEUU

Las tres gracias del liceo

Las tres gracias del liceo

Clayton Kershaw anuncia su retiro del beisbol tras 18 temporadas en Grandes Ligas

Clayton Kershaw anuncia su retiro del beisbol tras 18 temporadas en Grandes Ligas

Con duelo entre CICPC y CPBEZ arranca la Copa “Glorias Deportivas del Zulia”

Con duelo entre CICPC y CPBEZ arranca la Copa “Glorias Deportivas del Zulia”

Rashford le da la primera victoria al Barcelona en Champions

Rashford le da la primera victoria al Barcelona en Champions

Lando Norris lidera los libres en Bakú y recorta distancia con Piastri

Lando Norris lidera los libres en Bakú y recorta distancia con Piastri

Titulares de la prensa nacional para este viernes 19 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 19 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 19 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 19 de septiembre de 2025

Falleció el actor y cantante argentino Yaco Monti a los 80 años

Falleció el actor y cantante argentino Yaco Monti a los 80 años

Sujeto grababa a su hijo mientras lo abusaba y quedó detenido en Puerto Cabello

Sujeto grababa a su hijo mientras lo abusaba y quedó detenido en Puerto Cabello

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Basílica y Gobernación firmaron convenio para adquisición e instalación de nuevos equipos de sonido: Juramentados 74 Servidores de María

Basílica y Gobernación firmaron convenio para adquisición e instalación de nuevos equipos de sonido: Juramentados 74 Servidores de María

Las tres gracias del liceo

Las tres gracias del liceo

Cuál fue el incidente entre Bárbara Palacios e Inés María Calero la noche más linda de 1987

Cuál fue el incidente entre Bárbara Palacios e Inés María Calero la noche más linda de 1987

Zulia amanece con lluvias dispersas y cielo nublado

Zulia amanece con lluvias dispersas y cielo nublado

Helicóptero con Donald y Melania Trump a bordo sufre un fallo en pleno vuelo

Helicóptero con Donald y Melania Trump a bordo sufre un fallo en pleno vuelo

Noticias Relacionadas

Deportes

La fuerza del karate tradicional Shotokan escribió una nueva historia en el Zulia

Más de 150 atletas compartieron el tatami en un ambiente de respeto, disciplina y formación técnica, fortaleciendo el camino del karate-do Shotokan en el estado Zulia.
Deportes

La fuerza del karate tradicional Shotokan escribió una nueva historia en el Zulia

Más de 150 atletas compartieron el tatami en un ambiente de respeto, disciplina y formación técnica, fortaleciendo el camino del karate-do Shotokan en el estado Zulia.
Deportes

Atletas rusos y bielorrusos competirán como "neutrales" en Olímpicos de invierno

El Comité Ejecutivo habló de los numerosos conflictos bélicos que se desarrollan en el mundo y destacó la importancia del deporte como vehículo de la paz
Deportes

Batista tras su salida de la Vinotinto: “Todavía con ese luto deportivo”

El técnico argentino compartió su malestar en la radio deportiva de su país

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025