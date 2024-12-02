El Festival de Jonrón tiene lugar este lunes 2 de diciembre en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, donde los máximos exponentes del béisbol venezolano y un importado con experiencia en las Grandes Ligas dicen presente para intentar llevarse el Derbi.

En total son nueve los toleteros que demostrarán su poder con el madero, llevando la pelota para la calle la mayor cantidad de veces posibles para ganar la edición número 22° del festival.

Una de las figuras concursantes es el patrullero de los Orioles de Baltimore Anthony Santander, quien ganó el Premio Luis Aparicio en este 2024 tras una actuación sobresaliente en la última zafra de las mayores, disparando 44 bambinazos, fletando 102 carreras y anotando 91 en los 155 duelos que hizo presencia.

Otros peloteros que se presentan a la justa de esta noche son José Altuve (Astros de Houston), Jackson Chourio (Cerveceros de Milwaukee), Eugenio Suárez (Cascabeles de Arizona), Gleyber Torres (Yankees de Nueva York) y Luisángel Acuña (Mets de Nueva York).

Se destaca que es la primera cita en este evento de beisbolistas como Wilson Contreras (Cardenales de San Luis), el cubano Yasiel Puig (Tiburones de La Guaira/Dodgers de Los Ángeles cuando estuvo en la MLB) y Andrés Chaparro (Cascabeles de Arizona).

La dupla de artistas Servando y Florentino brindarán un espectáculo de música en medio de la competencia, para que la fanaticada pueda disfrutar el evento en todo su esplendor.

El ganador de la última edición del Derbi de Cuadrangulares (2023) fue Ronald Acuña Jr., quien se lo llevó por segunda ocasión en fila, pues también conquistó el Derbi en 2022.

Noticia Al Día/Sports Venezuela

Fernando Luzardo/Pasante