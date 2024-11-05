iConfirmado! Neymar estará fuera de las canchas por dos semanas

El cuerpo técnico del Al-Hilal informó este martes que el astro brasileño, Neymar Jr., estará de baja dos semanas, debido a una lesión muscular en su rodilla derecha, la cual sufrió el martes lunes 4 de noviembre en un partido contra el Esteghal de Irán, correspondiente a la Champions Asiática.

Por lo tanto, Neymar sigue sin estar físicamente al pleno, con falta de ritmo y forma en su totalidad, que le ha impedido jugar con frecuencia y mostrar el talento y las habilidades que se le han visto a lo largo de su carrera futbolística.

Se resalta que Neymar también se perderá los partidos de la selección de Brasil contra sus similares de Venezuela y Uruguay, correspondientes a la novena y décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al mundial 2026, respectivamente.

Noticia Al Día/Meridiano

Fernando Luzardo/Pasante