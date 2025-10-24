Iker Casillas sufre robo en casa: arrestan a su empleada

Iker Casillas, el exportero célebre por su exitosa carrera en el Real Madrid y la selección española, ha sido víctima de un robo que parece sacado de una película de intriga.

Según fuentes cercanas, una pareja casada, en quien el deportista confiaba plenamente, ha sido arrestada tras sustraer relojes de alta gama de su colección en la exclusiva urbanización La Finca, en Pozuelo de Alarcón, Madrid.

La mujer trabajaba como empleada doméstica de Casillas, mientras que su esposo era vigilante de seguridad en la misma urbanización. Ambos conspiraron para llevar a cabo el robo, aprovechando la falta de organización en la colección de relojes del futbolista, que estaban guardados en diferentes lugares de su hogar.

Idearon un plan meticuloso: reemplazaban los relojes originales, incluyendo un Rolex de oro valorado en más de 50.000 euros, por imitaciones de bajo costo, con la intención de pasar desapercibidos durante un largo periodo. Fue el propio Casillas quien, al revisar su colección, notó que algunas piezas no eran auténticas y decidió alertar a la policía.

La investigación fue exhaustiva y, según fuentes informadas, incluyó entrevistas a Sara Carbonero, exesposa de Casillas, quien mantiene una relación cordial con él tras su divorcio en 2021 y comparten la crianza de sus hijos.

Las autoridades lograron tender una trampa a la empleada doméstica, quien cayó en ella, revelando rápidamente que su esposo también estaba involucrado en el robo. En su domicilio se encontraron fragmentos de los relojes robados, confirmando así el delito.

En lugar de vender los relojes completos, la pareja desmontaba las piezas y las comercializaba por separado, obteniendo significativas ganancias de esta operación ilícita.

Casillas, de 44 años y un apasionado coleccionista de relojes de lujo, ha expresado su sorpresa y decepción por la traición de personas en las que confiaba. Su amor por los relojes de alta gama no solo lo ha llevado a promocionar marcas, sino también a convertirse en víctima de un plan cuidadosamente orquestado.

La pareja ya ha sido puesta a disposición de los juzgados de Pozuelo, mientras la investigación continúa para esclarecer todos los detalles de este robo que ha conmocionado la vida del legendario portero, conocido mundialmente como “San Iker” por su destacada trayectoria en el fútbol.

📹 Detenido un matrimonio por el robo de relojes de lujo en casa de Iker Casillas. pic.twitter.com/WiLfjfhkP6 — THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) October 24, 2025

