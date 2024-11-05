Ildemaro Vargas fue puesto en libertad por los Nacionales

El infielder criollo Ildemaro Vargas, fue puesto en agencia libre por los Nacionales de Washington, luego de reforzar al conjunto capitalino durante dos campañas en las Grandes Ligas.

Vargas, de 33 años, estaba proyectado para un salario de 1.8 millones de dólares en un hipotetico y tercer último año de elegibilidad para arbitraje, pero al igual que otros peloteros, era un candidato probable para no recibir una nueva oferta por parte de los Nacionales.

El venezolano dejó promedio de 246, conectando 67 indiscutibles que incluyeron un jonrón, 30 impulsadas, 21 anotadas y nueve bases robadas en 272 turnos en la temporada regular de MLB.

