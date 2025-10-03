IMDEP impulsa eliminatorias de Beisbol 5 en la parroquia Francisco Ochoa

El Instituto Municipal de Deporte de San Francisco (IMDEP) llevó a cabo una nueva jornada de los III Juegos Deportivos Comunales 2025 en la disciplina de beisbol 5 (Pelotica de goma), como parte del calendario de competencias comunitarias.

La fase 1 de eliminatorias, orientada a seleccionar al representante de cada comuna, se desarrolló en la cancha de usos múltiples del complejo deportivo Ordesíma, ubicado en la parroquia Francisco Ochoa. Participaron los consejos comunales El socialismo es la ciencia del ejemplo, Revolución en acción, Sierra Maestra B y Tierra Bendita, todos pertenecientes a la comuna Hugo Chávez Frías.

Los Juegos Deportivos Comunales (JUDENACOM) se celebran en todas las parroquias del municipio, promoviendo la integración, el talento local y la práctica deportiva en espacios comunitarios.

Prensa Deporte Sfco

Lee también: Águilas intensifican su pretemporada con llegada de jugadores y el retorno de Wilson Álvarez