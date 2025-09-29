Imdep impulsa eliminatorias de Futsal de los Judenacom en la parroquia Francisco Ochoa

En el marco de la fase I de los Juegos Deportivos Comunales 2025 (Judenacom), el Instituto Público Municipal de Deporte de San Francisco (Imdep) llevó a cabo las eliminatorias de Futsal en la parroquia Francisco Ochoa, reafirmando su compromiso con el desarrollo deportivo comunitario.

Siguiendo los lineamientos del Alcalde Bolivariano Héctor Soto y del Ministerio del Poder Popular para el Deporte, esta jornada reunió a los concejos comunales Cristo de Bolívar, Bicentenario Sur I, De la mano con Dios, Revolucionarios con conciencia y Sierra Maestra 9, pertenecientes a la Comuna Socialista Hugo Chávez Frías. El evento se realizó en la cancha de usos múltiples de Ordesima, espacio que se convirtió en epicentro de entusiasmo, talento juvenil y sana competencia.

Los III Judenacom se destacan por su enfoque integrador, articulando esfuerzos entre circuitos comunales, entes deportivos municipales y estadales. Esta estrategia fortalece la diversificación y sistematización de la actividad física, deportiva y recreativa en todo el país, promoviendo valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la inclusión social.

Con estas eliminatorias, el Imdep continúa consolidando espacios para el deporte comunal, impulsando el talento local y fomentando el protagonismo de las comunidades en la construcción de una cultura deportiva nacional.

Noticia al Día / Nota de prensa