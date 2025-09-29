Domingo 28 de septiembre de 2025
Deportes

Imdep impulsa eliminatorias de Futsal de los Judenacom en la parroquia Francisco Ochoa

El evento se realizó en la cancha de usos múltiples de Ordesima

Por Andrea Guerrero

Imdep impulsa eliminatorias de Futsal de los Judenacom en la parroquia Francisco Ochoa
Foto: Agencia
En el marco de la fase I de los Juegos Deportivos Comunales 2025 (Judenacom), el Instituto Público Municipal de Deporte de San Francisco (Imdep) llevó a cabo las eliminatorias de Futsal en la parroquia Francisco Ochoa, reafirmando su compromiso con el desarrollo deportivo comunitario.

Siguiendo los lineamientos del Alcalde Bolivariano Héctor Soto y del Ministerio del Poder Popular para el Deporte, esta jornada reunió a los concejos comunales Cristo de Bolívar, Bicentenario Sur I, De la mano con Dios, Revolucionarios con conciencia y Sierra Maestra 9, pertenecientes a la Comuna Socialista Hugo Chávez Frías. El evento se realizó en la cancha de usos múltiples de Ordesima, espacio que se convirtió en epicentro de entusiasmo, talento juvenil y sana competencia.

Los III Judenacom se destacan por su enfoque integrador, articulando esfuerzos entre circuitos comunales, entes deportivos municipales y estadales. Esta estrategia fortalece la diversificación y sistematización de la actividad física, deportiva y recreativa en todo el país, promoviendo valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la inclusión social.

Con estas eliminatorias, el Imdep continúa consolidando espacios para el deporte comunal, impulsando el talento local y fomentando el protagonismo de las comunidades en la construcción de una cultura deportiva nacional.

Noticia al Día / Nota de prensa

Temas:

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

