Impactante y conmovedor rescate del exjugador de la selección ecuatoriana Pedro Perlaza

El futbolista con pasado en la selección de Ecuador, Pedro Pablo Perlaza, vivió momentos de tensión tras haber sido secuestrado durante tres días en la población costera de Atacames, en la provincia de Esmeraldas.

El jugador de 33 años y que milita en el Delfín Sporting Club, fue rescatado junto a su amigo Juan Carlos Morales, en un operativo efectuado por la Policía Nacional de ese país.

El secuestro ocurrió la noche del domingo primero de diciembre y, según relató el comandante policial de Esmeralda, Diego Velasteguí, los agentes enfrentaron una situación de alta peligrosidad al intentar liberar a Perlaza y Morales.

Recibidos a balazos

“Fueron recibidos a bala por los secuestradores”, explicó Velasteguí, quien dirigió la operación. Pese a la violencia desatada, los secuestradores terminaron huyendo del lugar, lo que permitió a los agentes rescatar a las víctimas, quienes estaban maltratadas pero ilesas físicamente. “Están maltratados, pero con vida, que era como queríamos verles”, afirmó Velasteguí, reflejando el alivio de salvar a ambos individuos.

El operativo policial contó con la participación de agentes especializados en inteligencia, investigaciones y desapariciones. La labor del equipo fue ardua, sobre todo después de que durante los días de búsqueda se encontraran dos cuerpos en Atacames, lo que inicialmente hizo temer que se tratara de Perlaza y su amigo.

Volvió a nacer

Tras ser liberado, Perlaza manifestó su gratitud hacia la Policía Nacional de Ecuador y la unidad antisecuestros UNASE. “A la unidad antisecuestros de la policía, UNASE, por sacarnos de donde estábamos metidos, para decirte que era más de quince montañas, es algo de volver a vivir y seguir adelante. Estamos con vida y eso es lo importante”, destacó el futbolista en declaraciones recogidas por varios medios ecuatorianos.

Noticia al Día / Infobae