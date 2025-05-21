Impulsan la integración policial y ciudadana a través del deporte en el Zulia

El dirigente deportivo Luis Urribarrí, presidente del Proyecto Deporte Soy, Siglo 21, continúa promoviendo la integración entre los cuerpos de seguridad y las comunidades a través de la actividad física, con el objetivo de fortalecer los lazos sociales y contribuir a la reducción de la violencia.

Urribarrí planteó que fomentar el deporte dentro de las instituciones policiales y abrir espacios de encuentro deportivo con la ciudadanía no solo mejora el desempeño de los funcionarios, sino que también refuerza la relación entre las comunidades y los organismos de seguridad.

“El deporte fortalece la relación comunidad–instituciones, impulsa la promoción de valores y contribuye a un ambiente más pacífico y seguro”, afirmó Urribarrí, quien ha liderado importantes eventos deportivos en la región, como los Juegos Interpoliciales de 2022 y su edición 2024, en la que participaron además empresas e instituciones públicas.

Este año 2025, el también reconocido como una de las Glorias Deportivas del Zulia, sostuvo reuniones con autoridades regionales para dar continuidad a estas iniciativas. En su visita al secretario de Seguridad y Orden Público del estado Zulia, comisario general Ernesto Ibarra Abello, se discutieron propuestas para fortalecer el deporte en la región. También visitó la sede del CICPC, donde fue recibido por el inspector jefe Félix Alberto Troncoso y el detective jefe Felipe Montes, quienes se mostraron receptivos ante los planteamientos.

Luis Urribarrí ratificó su compromiso de seguir impulsando la actividad física, el deporte y la educación física a todos los niveles, como herramientas para el desarrollo humano y la cohesión social en el Zulia.

Noticia al Día