Independiente expulsa a 25 barras involucrados en ataques a hinchas de U de Chile

El club Independiente de Avellaneda informó este lunes 25 de agosto que logró identificar a 25 barras que participaron en los recientes ataques contra los hinchas de U de Chile durante los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Según el comunicado del club, los implicados serán expulsados como socios y se solicitó a las autoridades que se les aplique el derecho de admisión, impidiéndoles el acceso a futuros encuentros.

El club enfatizó su postura de tolerancia cero frente a la violencia, asegurando que continuará trabajando junto a las autoridades para garantizar la seguridad de todos los aficionados en los estadios.

Noticia al Día / One Football