Infantino felicita a la FVF por cien años de fundación

En el marco de los cien años de fundación de la Federación Venezolana de Fútbol, el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, felicitó este martes al ente federativo venezolano, encargado de las selecciones nacionales de fútbol del país en todas sus categorías y competiciones de clubes.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), inauguró este martes su nueva sede, la cual está situada en la Torre Norte de El Recreo, en la localidad caraqueña de Sabana Grande.

En la inauguración de la nueva sede institucional, se presentó un video del presidente de la Fifa, quien ofreció por el centenario de la FVF en este 2025.

"Felicidades a todos por el centenario de la Federación Venezolana de Fútbol", manifiesta el dirigente en el metraje, el cual difundió también en redes sociales: "El fútbol en este país avanza a pasos agigantados y la inauguración de la nueva sede administrativa es un ejemplo concreto del gran trabajo de todos los involucrados, empezando por el presidente Jorge Giménez", expresó Infantino en el audiovisual.

Lee también: Gaiteros del Zulia listos para iniciar la temporada 2025 en la SPB