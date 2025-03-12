Lunes 22 de septiembre de 2025
Deportes

Infantino felicita a la FVF por cien años de fundación

La máxima autoridad del fútbol internacional tuvo palabras de felicitaciones para la FVF

Por Daniel García

En el marco de los cien años de fundación de la Federación Venezolana de Fútbol, el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, felicitó este martes al ente federativo venezolano, encargado de las selecciones nacionales de fútbol del país en todas sus categorías y competiciones de clubes.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), inauguró este martes su nueva sede, la cual está situada en la Torre Norte de El Recreo, en la localidad caraqueña de Sabana Grande.

En la inauguración de la nueva sede institucional, se presentó un video del presidente de la Fifa, quien ofreció por el centenario de la FVF en este 2025.

"Felicidades a todos por el centenario de la Federación Venezolana de Fútbol", manifiesta el dirigente en el metraje, el cual difundió también en redes sociales: "El fútbol en este país avanza a pasos agigantados y la inauguración de la nueva sede administrativa es un ejemplo concreto del gran trabajo de todos los involucrados, empezando por el presidente Jorge Giménez", expresó Infantino en el audiovisual.

Cerveceros de Milwaukee conquista su tercer título divisional consecutivo en la Liga Nacional

¿Por qué se llama Tostadas El 25? A ver quién sabe

El exLocomia Luis Font, resurge en México tras un período de indigencia y drogadicción en Madrid

"Quemar niños vivos nunca puede justificarse": Dua Lipa critica el genocidio israelí en Gaza

La sorprendente confesión de Charlie Sheen:

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

El príncipe Harry aumenta su presencia en el Reino Unido bajo las normas del Rey Carlos III

Red Bull hizo oficial salida de Christian Horner

Xabi Alonso respalda a Vinícius y destaca el compromiso colectivo del Real Madrid

Polisur sella su pase a la gran final del Torneo de Corpoelec

Todo listo para la gala del Balón de Oro 2025

Robert Suárez llegó a los 40 rescates en la temporada

Estudian dos posibles milagros de la beata venezolana María de San José

Titulares de la prensa nacional para este lunes 22 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 22 de septiembre de 2025

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente de tránsito vía al aeropuerto de Maracaibo

Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco este lunes

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias débiles este lunes

Política

Autoridades municipales de San Francisco participan en la Consulta Pública de Ley que procura regular el uso de motos en el Zulia

El alcalde bolivariano del municipio San Francisco, Héctor Soto, resaltó que algunos detalles de este proyecto de ley lo vienen discutiendo desde hace un tiempo por lo que "es necesario diseñar un plan en conjunto, una ruta que permita construir un nuevo modelo de sociedad que debe estar anclado a la corresponsabilidad", aseveró.
Al Dia

Sub-17 femenina de Venezuela celebró título sudamericano de voleibol al ritmo de “Veneka”

Las campeonas se mostraron alegres por el inédito título sudamericano

Al Dia

Pequeña Liga de Béisbol Judith de Negrette hará su debut oficial el 27 de septiembre

Su sede está ubicada en el Complejo Deportivo La Chamarreta de Circuvalación 3
Deportes

Red Bull hizo oficial salida de Christian Horner

El jefe de la escudería se marcha tras una carrera de 20 años


