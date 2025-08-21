Infantino se pronuncia ante batalla campal en Avellaneda: Que impongan sanciones ejemplificadoras

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, publicó un mensaje este jueves 21 de agosto para repudiar los graves incidentes que ocurrieron en el partido entre Independiente y U de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

“Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó la cancelación del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en Buenos Aires”, inició con una historia en su cuenta de Instagram.

“La violencia no tiene cabida en el fútbol: los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos los que disfrutan de nuestro hermoso deporte deben poder hacerlo sin miedo”, continuó, repudiando los disturbios entre los hinchas en la tribuna.

Y cerró con un claro pedido desde la Fifa: “Desde la Fifa, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos”.

El mensaje que publicó Gianni Infantino, presidente de la FIFA, tras lo sucedido en el estadio de Independiente. pic.twitter.com/YPOdMEgt6I — SportsCenter (@SC_ESPN) August 21, 2025

Noticia al Día / Bolavip