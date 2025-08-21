Jueves 21 de agosto de 2025
Infantino se pronuncia ante batalla campal en Avellaneda: Que impongan sanciones ejemplificadoras

Se esperan sanciones severas para ambos equipos

Por Christian Coronel

Infantino se pronuncia ante batalla campal en Avellaneda: Que impongan sanciones ejemplificadoras
El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, publicó un mensaje este jueves 21 de agosto para repudiar los graves incidentes que ocurrieron en el partido entre Independiente y U de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

“Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó la cancelación del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en Buenos Aires”, inició con una historia en su cuenta de Instagram.

“La violencia no tiene cabida en el fútbol: los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos los que disfrutan de nuestro hermoso deporte deben poder hacerlo sin miedo”, continuó, repudiando los disturbios entre los hinchas en la tribuna.

Y cerró con un claro pedido desde la Fifa: “Desde la Fifa, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos”.

Lee también: Noche oscura en el fútbol sudamericano: Batalla campal deja heridos de gravedad en Avellaneda

Noticia al Día / Bolavip

El anuncio lo hizo el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, tras reunirse este jueves en Moscú con su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar.
La situación ha estado marcada por la interpretación del reglamento federativo y la manera en que el Real Madrid registró al futbolista argentino
El incidente ha dejado al menos diez heridos de gravedad, uno en estado crítico, y cerca de 90 detenidos, la mayoría aficionados chilenos
Es el primer Marlin en conectar jonrón para su primer hit desde Jerar Encarnación (19 de junio de 2022), según Elías Sports Bureau

