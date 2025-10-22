Infantino visitó Bolivia y abre la puerta a un Mundial en el país

Con motivo de la celebración por los 100 años de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, realizó una visita oficial a La Paz que marca un hito en la historia deportiva del país. Acompañado por el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, Infantino participó en la inauguración de la “Casa de la Verde”, el nuevo centro de alto rendimiento de la FBF

Durante el acto, Infantino expresó su respaldo al desarrollo del fútbol boliviano y dejó abierta la posibilidad de que Bolivia sea sede de un Mundial en el futuro.

“Vamos a traer un mundial aquí, por supuesto. Vamos a ver de qué mundial hablamos, pero con estas infraestructuras que se están construyendo aquí, con la pasión por el fútbol que tiene este país, claro que tenemos que seguir apoyando”, expresó.

La afirmación fue respaldada por Domínguez, quien instó públicamente a la Fifa a cumplir la promesa de llevar un Mundial a Bolivia. Ambos dirigentes destacaron el compromiso institucional de la FBF y el potencial del país para albergar eventos futbolísticos de talla internacional.

La visita incluyó reuniones con autoridades nacionales y representantes del fútbol local, en las que se abordaron estrategias para fortalecer el deporte en todos sus niveles.

