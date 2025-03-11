Inicia juicio por la muerte de Maradona

Este martes 11 de marzo, se desarrolla en Argentina el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. El proceso se lleva a cabo en la localidad de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires, con la presencia de los imputados, todos profesionales de la salud, y las hijas del astro argentino.

El juicio comenzó alrededor de las 10:45 hora argentina en el Tribunal de lo Criminal N°3 de San Isidro, provincia de Buenos Aires.

Los acusados por homicidio simple con dolo eventual son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicoanalista Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini; el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

También, está acusada la enfermera Dahiana Madrid, quien solicitó un juicio por jurado y será juzgada en un proceso aparte, por lo que no está presente en esta audiencia.

Poco antes del inicio de la primera vista del juicio oral, fueron llegando al tribunal todos los acusados y también las hijas del astro argentino.

Dalma y Giannina, fruto del matrimonio entre el astro argentino y Claudia Villafañe, ingresaron al lugar sin dar declaraciones a la prensa. Poco antes había llegado Jana Maradona, nacida de una relación con Valeria Sabalain y reconocida solo en 2014 por el padre.

Por Diego Fernando, el menor de los vástagos, se presentó su madre, Verónica Ojeda, junto a su pareja y abogado Mario Baudry.

El quinto hijo de Maradona, Diego Junior, quien también actúa como querellante en el proceso, no ha asistido al inicio del juicio por encontrarse de viaje en Italia.

Este juicio, convertido en un gran acontecimiento en Argentina, juzga a siete profesionales de la salud y busca determinar si hubo responsabilidades en la muerte del que fuera uno de los grandes futbolistas de la historia, ocurrida en noviembre de 2020.

Maradona murió a los 60 años por una insuficiencia respiratoria y paro cardíaco «en una situación de desamparo» y «librado a su suerte», de acuerdo a los fiscales Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra, a cargo de la investigación.

Noticia al Día / EFE