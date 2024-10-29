Inició campeonato de softbol masculino con victoria para CICPC en el José Tomás Morillo

Este domingo 27 de octubre, en el complejo deportivo José Tomás Morillo de San Francisco, inició el campeonato masculino de softbol con el encuentro entre el equipo del CICPC contra Coca Cola. En el duelo entre ambos conjuntos, el cuadro policial triunfó 7-5.

Entre los más destacados en la ofensiva del CICPC fueron Felipe Montes y Nico Jiménez, ambos ligaron de 3-1 con vuelacerca, una anotada y empujada. Por su parte, Alberto Troncoso fue el más sobresaliente tras irse de 3-2 con trío de remolcadas y cuadrangular.

El dirigente y gloria deportiva Luis Urribarrí, quien se encontraba presente en el encuentro, destacó este tipo de campeonatos que incentiva la masificación del deporte en el municipio San Francisco. Por otra parte, Urribarrí felicitó a los ganadores y a los jugadores más destacados del compromiso.

