Inició el cuarto Torneo de Voleibol Máster Copa Jairo Mavares

Este sábado 15 de marzo se inauguró la cuarta edición del Torneo de Voleibol Máster de San Francisco Copa Jairo Mavares con participación de ocho equipos de Lara, Trujillo y Zulia.

La ceremonia tuvo lugar en la cancha de la urbanización La Portuaria, de Sierra Maestra, con el desfile de los equipos participantes, himno nacional y reconocimientos a personalidades, que han dado brillo a esta disciplina a nivel nacional e internacional.

Los equipos participantes son San Francisco, Fundavozu, Abogados, Ojeda, Trujillo, Glorias Deportivas de Trujillo, Fundavol de Lara y Águilas.

Las autoridades deportivas del estado Zulia representadas por Francisco Riera, Subdirector Técnico del Irdez, Gerardo Muñoz, Director Municipal de Deportes y Luis Urribarrí, presidente del Proyecto Deporte Soy Siglo XXI, y en nombre de la fundación Glorias Deportivas Zulia, fueron los encargados de entregar los reconocimientos a los homenajeados.

Se le hizo reconocimiento Jairo Mavares por su destacada trayectoria en la disciplina a cuyo nombre se realiza el torneo, a Lino Connell, reconocida gloria venezolana de este deporte y a Nolberto Chourio, otro de los voleibolistas más notables nacidos en San Francisco.

Igualmente recibieron botón y medalla los deportistas Henry Araujo, Edison Morillo y Meury Perdomo. Seguidamente se hizo el saque e inicial y arrancó el primer partido de la jornada inaugural.

