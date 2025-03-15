Jueves 25 de septiembre de 2025
Deportes

Inició el cuarto Torneo de Voleibol Máster Copa Jairo Mavares

La ceremonia tuvo lugar en la cancha de la urbanización La Portuaria, de Sierra Maestra

Por Christian Coronel

Inició el cuarto Torneo de Voleibol Máster Copa Jairo Mavares
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este sábado 15 de marzo se inauguró la cuarta edición del Torneo de Voleibol Máster de San Francisco Copa Jairo Mavares con participación de ocho equipos de Lara, Trujillo y Zulia.

La ceremonia tuvo lugar en la cancha de la urbanización La Portuaria, de Sierra Maestra, con el desfile de los equipos participantes, himno nacional y reconocimientos a personalidades, que han dado brillo a esta disciplina a nivel nacional e internacional.

Los equipos participantes son San Francisco, Fundavozu, Abogados, Ojeda, Trujillo, Glorias Deportivas de Trujillo, Fundavol de Lara y Águilas.

Foto: Cortesía

Las autoridades deportivas del estado Zulia representadas por Francisco Riera, Subdirector Técnico del Irdez, Gerardo Muñoz, Director Municipal de Deportes y Luis Urribarrí, presidente del Proyecto Deporte Soy Siglo XXI, y en nombre de la fundación Glorias Deportivas Zulia, fueron los encargados de entregar los reconocimientos a los homenajeados.

Se le hizo reconocimiento Jairo Mavares por su destacada trayectoria en la disciplina a cuyo nombre se realiza el torneo, a Lino Connell, reconocida gloria venezolana de este deporte y a Nolberto Chourio, otro de los voleibolistas más notables nacidos en San Francisco.

Igualmente recibieron botón y medalla los deportistas Henry Araujo, Edison Morillo y Meury Perdomo. Seguidamente se hizo el saque e inicial y arrancó el primer partido de la jornada inaugural.

Lee también: Real Madrid superó a Villarreal y se subió a la cima de LaLiga

Luis Bravo

Foto: Luis Bravo

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Trump sustituye foto de Biden por un ‘autopen’ en galería presidencial de la Casa Blanca

Trump sustituye foto de Biden por un ‘autopen’ en galería presidencial de la Casa Blanca

Al menos 100 personas intoxicadas en un colegio de Cojedes

Al menos 100 personas intoxicadas en un colegio de Cojedes

El colombiano Juan Carlos Osorio entra en los planes de la Vinotinto

El colombiano Juan Carlos Osorio entra en los planes de la Vinotinto

Detenido por violencia doméstica y robo a su pareja en San Francisco

Detenido por violencia doméstica y robo a su pareja en San Francisco

"La Oratoria, el poder de la palabra", un libro que brinda las herramientas para ser el mejor

Presidente Javier Milei exigió en la ONU la liberación del gendarme argentino detenido en Venezuela

Presidente Javier Milei exigió en la ONU la liberación del gendarme argentino detenido en Venezuela

Ronald Acuña Jr. llega a los 20 jonrones en triunfo de Bravos ante Nacionales

Ronald Acuña Jr. llega a los 20 jonrones en triunfo de Bravos ante Nacionales

Concurso de televisión vertical: Miniserie venezolana logra top 5

Concurso de televisión vertical: Miniserie venezolana logra top 5

Ryan Routh culpable de tratar de matar a Trump intentó apuñalarse con un bolígrafo tras veredicto

Ryan Routh culpable de tratar de matar a Trump intentó apuñalarse con un bolígrafo tras veredicto

Hallan a hombre muerto en la urbanización Raúl Leoni de Maracaibo

Hallan a hombre muerto en la urbanización Raúl Leoni de Maracaibo

Alfredo Pedrique recibe el premio John Vukovich por su destacada labor como mánager en Doble A

Alfredo Pedrique recibe el premio John Vukovich por su destacada labor como mánager en Doble A

Barcelona garantiza la seguridad del Spotify Camp Nou y espera autorización para su pronta reapertura

Barcelona garantiza la seguridad del Spotify Camp Nou y espera autorización para su pronta reapertura

El emotivo regreso de Jimmy Kimmel a la televisión

El emotivo regreso de Jimmy Kimmel a la televisión

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

ZOEDAN Zulia refuerza recomendaciones ante sismos en la región

ZOEDAN Zulia refuerza recomendaciones ante sismos en la región

Noticias Relacionadas

Principal

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

El Servicio Geológico Colombiano reportó un boletín preliminar de un sismo de magnitud 7.4 con epicentro en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo en el estado Zulia
Deportes

Yulimar Rojas regresa a Venezuela para competir después de una década

La reina del triple regresa a la pista venezolana este sábado.
Deportes

Ronald Acuña Jr. llega a los 20 jonrones en triunfo de Bravos ante Nacionales

El criollo abrió el marcador de los Bravos

Al Dia

Jessire Rivas: talento venezolano que brilla en el patinaje de velocidad internacional

Con apenas 13 años, la barinesa es promesa del patinaje de velocidad, triunfando en territorio europeo

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025