Inició el juicio contra Luis Rubiales por el beso no consentido a Jenni Hermoso

A partir de este lunes 3 de febrero, la Audiencia Nacional ha dado comienzo al juicio contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, quien fue acusado de delitos de agresión sexual y coacciones a Jenni Hermoso con relación al beso que la dio tras la final del Mundial de 2023, donde ella aseguró que no consintió.

Rubiales, que se enfrenta a una petición de dos años y medio de prisión, ha llegado en taxi a la sede judicial con más de cuarenta y cinco minutos de antelación, acompañado de su abogada, Olga Tubau.

Apenas diez minutos después lo ha hecho Jenni Hermoso, recién llegada de México, donde juega en el CF Pachuca. La futbolista, que debe declarar este mismo lunes como testigo, ha coincidido brevemente con Rubiales en el vestíbulo de la Audiencia Nacional hasta que la han conducido a una sala en la que esperará su turno de comparecencia.

El exdirector deportivo de la selección masculina Albert Luque y el exentrenador de la femenina Jorge Vilda han llegado juntos en el mismo auto poco después y este último ha manifestado a los medios que defenderá su inocencia.

Ante la pregunta de si hubo coacciones a Jenni Hermoso para que justificase el beso de Rubiales, Vilda ha indicado: «Eso lo decidirá el juez».

El último en llegar ha sido el antiguo responsable de Marketing de la RFEF, Rubén Rivera, quien, como los dos anteriores, está acusado de coaccionar a la jugadora y a su familia.

Decenas de medios de comunicación han aguardado la llegada de los acusados a la sede madrileña que el tribunal tiene en San Fernando de Henares y donde se celebrará un juicio rodeado de gran expectación mediática: alrededor de un centenar de profesionales de unos 70 medios de comunicación y productoras están acreditados; quince de ellos, internacionales.

Noticia al Día / EFE

Lee también: FVB anuncia horarios para los duelos ante Argentina y Chile por la clasificación al Americup 2025