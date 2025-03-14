Martes 23 de septiembre de 2025
Al Dia

Inició la Copa AVEC Maracaibo 2025

El torneo inició la mañana de este viernes 14 de marzo y se extenderá hasta el 25 de abril

Por Christian Coronel

Inició la Copa AVEC Maracaibo 2025
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La pasión por el fútbol y la educación se unieron en el acto inaugural del Primer Torneo de Fútbol Intercolegial Copa AVEC Maracaibo 2025, una iniciativa que celebra los 80 años de la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC) y los 50 años del Instituto Arquidiocesano Niños Cantores del Zulia.

La inauguración se llevó a cabo en el Centro de Entrenamiento del Deportivo Rayo Zuliano: La Casa de los Sueños, en la urbanización La Paz de Maracaibo, con la participación de 19 colegios católicos de distintos municipios del Zulia.

Foto: Cortesía

Cada institución desfiló en un ambiente lleno de alegría y compañerismo, acompañado por la música de la Banda Show Regina Coeli.

El torneo inició la mañana de este viernes 14 de marzo y se extenderá hasta el 25 de abril, con encuentros en diversos recintos deportivos de la región zuliana, promoviendo la sana competencia y la fraternidad entre los estudiantes de las distintas instituciones afiliadas a la AVEC.

Foto: Cortesía

“Ha sido un evento maravilloso. La alegría y el entusiasmo han sido contagiosos, y podemos decir que este cumpleaños es una celebración excelente”, expresó, Vicky Villavicencio, presidenta de la AVEC.

Por su parte, el presbítero Richard Colmenares, director del Instituto Niños Cantores del Zulia y miembro asesor de la AVEC, manifestó: “trabajamos para que todos estos muchachos y muchachas tengan oportunidades como esta. (…) La AVEC busca oportunidades para ustedes, como este gran torneo”.

El diputado Fidel Madroñero, director de las categorías menores del Deportivo Rayo Zuliano, después de dar “gracias al Cristo Jesús” expresó que “en tiempos de preparación, como la cuaresma, la AVEC ha decidido prepararse físicamente, porque hay que trabajar en el deporte”.

Foto: Cortesía

Asimismo, agregó que la “Rayo Escuela es también obra del Padre Ocando, porque refleja excelencia educativa, pero sobre todo formación cristiana”.

Con estas palabras se dio inicio a las competiciones intercolegiales, siendo los dos primeros equipos participantes, el Colegio Ender Ávila y el Colegio San Isidro Labrador, de los municipios Guajira y Mara, respectivamente.

Lee también: Charles Leclerc dominó las pruebas libres del Gran Premio de Australia

Nota de prensa.

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Tigres de Aragua anuncia el retiro del mítico número 26 de Buddy Bailey

Tigres de Aragua anuncia el retiro del mítico número 26 de Buddy Bailey

Presidente Maduro evalúa declarar «estado de conmoción exterior» ante «agresiones» de EE.UU.

Presidente Maduro evalúa declarar «estado de conmoción exterior» ante «agresiones» de EE.UU.

Murió la actriz Claudia Cardinale, ícono del cine italiano

Murió la actriz Claudia Cardinale, ícono del cine italiano

Trump acusa a la ONU:

Trump acusa a la ONU: "Una escalera mecánica que se detiene a mitad de camino"

Las graves acusaciones que persiguen al padre de Elon Musk

Las graves acusaciones que persiguen al padre de Elon Musk

El show de Bad Bunny en Puerto Rico bate un nuevo récord mundial

El show de Bad Bunny en Puerto Rico bate un nuevo récord mundial

Secuestraron a comerciante en Maracay

Secuestraron a comerciante en Maracay

Reportan incendio en un estacionamiento del Metro de Caracas

Reportan incendio en un estacionamiento del Metro de Caracas

LaLiga respalda jugar en Estados Unidos el Barcelona-Villareal

LaLiga respalda jugar en Estados Unidos el Barcelona-Villareal

Se ahogó niño de 2 años en la piscina de una vecina en Mene Mauroa

Se ahogó niño de 2 años en la piscina de una vecina en Mene Mauroa

Maracaibo se vestirá de rosa

Maracaibo se vestirá de rosa "Por una Ciudad Libre de Cáncer de Mama"

Expertos de la ONU piden a FIFA y UEFA excluir a Israel de sus competiciones

Expertos de la ONU piden a FIFA y UEFA excluir a Israel de sus competiciones

Vallenato de ALTO VOLTAJE que no se puede ignorar

Vallenato de ALTO VOLTAJE que no se puede ignorar

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Juancho de la Espriella estalla contra festivales vallenatos: “Todo es una rosca de plata, favores y arreglos debajo de la mesa”

Juancho de la Espriella estalla contra festivales vallenatos: “Todo es una rosca de plata, favores y arreglos debajo de la mesa”

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

Trump lanza mensaje a Venezuela ante la ONU:

Trump lanza mensaje a Venezuela ante la ONU: "Les advertimos que los eliminaremos por completo. Eso es lo que estamos haciendo. No tenemos otra opción"

A balazos y granadas atacaron una vivienda en Maracaibo

A balazos y granadas atacaron una vivienda en Maracaibo

Misterio de

Misterio de "Tostadas El 25″: Su nombre se mantiene en la historia por el número de la calle del sector Delicias donde nació

Noticias Relacionadas

Al Dia

La OPI celebra su 28° aniversario en París: Gala en la Sorbona y reconocimiento a Jonathan Ibarah Salim como Personalidad del Año

Esta distinción honra a comunicadores y figuras del quehacer internacional que, desde sus respectivas responsabilidades
Al Dia

La OPI celebra su 28° aniversario en París: Gala en la Sorbona y reconocimiento a Jonathan Ibarah Salim como Personalidad del Año

Esta distinción honra a comunicadores y figuras del quehacer internacional que, desde sus respectivas responsabilidades
Al Dia

Reuters: Chevron redujo a la mitad sus exportaciones de petróleo venezolano tras la nueva licencia emitida por EE.UU

El socio de Chevron, la estatal Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa), controla los barriles entregados para cumplir con los pagos en especie
Al Dia

Una venezolana lidera la Antropología en Chile

Ivanna Toyo Semeco graduada Summa Cum Laude en la Universidad del Zulia

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025