Inició la Copa AVEC Maracaibo 2025

La pasión por el fútbol y la educación se unieron en el acto inaugural del Primer Torneo de Fútbol Intercolegial Copa AVEC Maracaibo 2025, una iniciativa que celebra los 80 años de la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC) y los 50 años del Instituto Arquidiocesano Niños Cantores del Zulia.

La inauguración se llevó a cabo en el Centro de Entrenamiento del Deportivo Rayo Zuliano: La Casa de los Sueños, en la urbanización La Paz de Maracaibo, con la participación de 19 colegios católicos de distintos municipios del Zulia.

Foto: Cortesía

Cada institución desfiló en un ambiente lleno de alegría y compañerismo, acompañado por la música de la Banda Show Regina Coeli.

El torneo inició la mañana de este viernes 14 de marzo y se extenderá hasta el 25 de abril, con encuentros en diversos recintos deportivos de la región zuliana, promoviendo la sana competencia y la fraternidad entre los estudiantes de las distintas instituciones afiliadas a la AVEC.

Foto: Cortesía

“Ha sido un evento maravilloso. La alegría y el entusiasmo han sido contagiosos, y podemos decir que este cumpleaños es una celebración excelente”, expresó, Vicky Villavicencio, presidenta de la AVEC.

Por su parte, el presbítero Richard Colmenares, director del Instituto Niños Cantores del Zulia y miembro asesor de la AVEC, manifestó: “trabajamos para que todos estos muchachos y muchachas tengan oportunidades como esta. (…) La AVEC busca oportunidades para ustedes, como este gran torneo”.

El diputado Fidel Madroñero, director de las categorías menores del Deportivo Rayo Zuliano, después de dar “gracias al Cristo Jesús” expresó que “en tiempos de preparación, como la cuaresma, la AVEC ha decidido prepararse físicamente, porque hay que trabajar en el deporte”.

Foto: Cortesía

Asimismo, agregó que la “Rayo Escuela es también obra del Padre Ocando, porque refleja excelencia educativa, pero sobre todo formación cristiana”.

Con estas palabras se dio inicio a las competiciones intercolegiales, siendo los dos primeros equipos participantes, el Colegio Ender Ávila y el Colegio San Isidro Labrador, de los municipios Guajira y Mara, respectivamente.

Lee también: Charles Leclerc dominó las pruebas libres del Gran Premio de Australia

Nota de prensa.