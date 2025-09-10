Inició la venta de entradas para el Mundial de 2026

Tras finalizar las Eliminatorias Sudamericanas, inició la venta de entradas para la cita deportiva más importante, el Mundial de 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, con 48 selecciones.

Este miércoles 10 de septiembre los fanáticos del fútbol ya pueden sentirse más cerca de la Copa del Mundo, ya que la FIFA lanzó la primera fase de venta de entradas que tiene pautado cerrarse el próximo viernes 19 del mencionado mes.

La FIFA estableció cuatro modalidades de venta: tres por sorteo y una de venta directa.

Para el proceso de venta de los boletos, los aficionados podrán elegir entre distintos tipos de entradas, incluyendo individuales para partidos específicos, abonos por sede o incluso paquetes para seguir a una selección en particular. Con estadios modernos y una infraestructura de primer nivel, el Mundial 2026 se perfila como un evento inolvidable que combinará deporte, cultura y turismo en una experiencia única para millones de personas.

El torneo arrancará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y cerrará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Entre tanto, ciudades como Los Ángeles, Dallas, Toronto, Miami y Guadalajara también vibrarán con el mejor fútbol del planeta.

