Viernes 08 de agosto de 2025
Deportes

Íñigo Martínez se une a las filas del Al- Nassr

El defensor español será compañero de equipo de Cristiano Ronaldo y Joao Félix

Por Daniel García

Íñigo Martínez se une a las filas del Al- Nassr
El defensor central español Íñigo Martínez ha oficializado su salida del FC Barcelona para incorporarse al club saudí Al-Nassr FC, en un movimiento que marca el inicio de una nueva etapa en su carrera profesional.

El traspaso se ha concretado en condición de agente libre, tras un acuerdo respetuoso entre el jugador y la entidad blaugrana.

Martínez, de 34 años, firma con Al-Nassr hasta junio de 2026, con opción de extensión por una temporada adicional.

El club catalán, en un gesto de reconocimiento por la actitud y compromiso del jugador, ha facilitado su salida sin exigir compensación económica, lo que además permite liberar cerca de 14 millones de euros en masa salarial, clave para la planificación deportiva de la temporada.

Durante su paso por el FC Barcelona, Íñigo Martínez disputó 25 partidos oficiales, aportando solidez defensiva y liderazgo en momentos clave.

A pesar de las lesiones que limitaron su continuidad, su profesionalismo y entrega fueron valorados por el cuerpo técnico y la directiva.

El jugador no participó en el último entrenamiento del equipo y se despidió personalmente de sus compañeros, dejando un mensaje de gratitud y respeto hacia la afición y el club.

