Inter Miami y Al Ahly iniciaron el Mundial de Clubes con un empate sin goles

El Inter Miami de Lionel Messi y el Al Ahly de Egipto arrancaron el Mundial de Clubes FIFA con un empate 0-0 en el Hard Rock Stadium de Miami, en un duelo marcado por la actuación sobresaliente del arquero argentino Óscar Ustari.

El guardameta de 38 años fue clave para el equipo dirigido por Javier Mascherano, con al menos cuatro intervenciones decisivas, incluyendo un penalti atajado a Trezeguet al filo del descanso.

En la segunda mitad, Messi encabezó la ofensiva del conjunto estadounidense y estuvo cerca de marcar en dos oportunidades. Su remate más peligroso ocurrió en el minuto 97, pero el arquero Mohamed El Shenawy evitó el gol que lo hubiera llevado a 50 anotaciones con Inter Miami.

El empate deja a ambos equipos con un punto en el Grupo A, que también incluye a Palmeiras y Porto. La competencia sigue abierta y los clubes buscarán sumar en sus próximos encuentros.

