Inter rescata el empate sobre el final ante Milan

Inter y Milan igualaron 1-1 en el Derby Della Madonnina este domingo 2 de febrero por la jornada 22 de la Serie A. Los goles fueron obra de Tijjani Reijnders y Stefan de Vrij.
El Milan se adelantó gracias a un gol de su centrocampista neerlandés Tijjani Reijnders justo antes del descanso; sin embargo, el conjunto dirigido por Simone Inzaghi fue incisivo y pegó tres tiros al palo, mientras que también sufrió tres goles anulados. Se llevó el empate sobre el final del encuentro.
Con este resultado, Inter es segundo de la Serie A con 51 puntos (a tres de Napoli y con un partido menos). Asimismo, los de Sergio Conceição son octavos con 35 unidades.
Cabe destacar que Inter deberá enfrentar a Fiorentina en la próxima jornada. Milan hará lo propio frente a Roma.
