Inter rescata el empate sobre el final ante Milan

Inter y Milan igualaron 1-1 en el Derby Della Madonnina este domingo 2 de febrero por la jornada 22 de la Serie A. Los goles fueron obra de Tijjani Reijnders y Stefan de Vrij.

El Milan se adelantó gracias a un gol de su centrocampista neerlandés Tijjani Reijnders justo antes del descanso; sin embargo, el conjunto dirigido por Simone Inzaghi fue incisivo y pegó tres tiros al palo, mientras que también sufrió tres goles anulados. Se llevó el empate sobre el final del encuentro.

Con este resultado, Inter es segundo de la Serie A con 51 puntos (a tres de Napoli y con un partido menos). Asimismo, los de Sergio Conceição son octavos con 35 unidades.

Cabe destacar que Inter deberá enfrentar a Fiorentina en la próxima jornada. Milan hará lo propio frente a Roma.

Stefan de Vrij equalizes at the death to rescue a point for Inter in the Milan derby



17 games unbeaten in Serie A 😱 pic.twitter.com/P9pZeBN9RA — B/R Football (@brfootball) February 2, 2025

