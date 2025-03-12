Inter sacó a Feyenoord y sigue en carrera por la Uefa Champions League

Inter derrotó 2-1 a Feyenoord (4-1 en el global) en San Siro este martes 11 de marzo para acceder a los cuartos de final de la Uefa Champions League.

Los goles fueron obra de Marcus Thuram, Hakan Çalhanoğlu y Jakub Moder. En la ida (2-0) habían facturado Marcus Thuram y en argentino Lautaro Martínez.

El conjunto de Simone Inzaghi deberá enfrentar a Bayern Múnich en la siguiente ronda de la Copa de Europa. Cabe destacar que Inter es el líder actual de la Serie A.

Lee también: Bayern Múnich certificó su pase a cuartos de final al vencer a Bayer Leverkusen

Noticia al Dia