Inter superó a Urawa Reds sobre el final en el Mundial de Clubes

Inter de Milán superó 2-1 al Urawa Reds este sábado 21 de junio en el Lumen Field por la segunda jornada del grupo E del Mundial de Clubes.

Los goles fueron obra de Ryoma Watanabe y los argentinos Lautaro Martínez (golazo de tijera) y Valentín Carboni (este último sobre el final del encuentro). Inter estuvo perdiendo hasta el minuto 78.

Valentín Carboni (20 años) no jugaba desde agosto de 2024 (rotura de ligamento cruzado), entró a la cancha y le dio el triunfo a su equipo a los 92 minutos.

El ‘nerazzurri’ es líder de su zona con cuatro puntos y deberá enfrentar a River Plate en la última jornada del grupo E (el equipo de Marcelo Gallardo es escolta).

