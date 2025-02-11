Inter venció a Fiorentina y se acercó al liderato de la Serie A

Inter derrotó 2-1 a Fiorentina este lunes 10 de febrero por la jornada 24 de la Serie A. Los goles fueron obra de Pongracic en contra, Mandragora (penal) y Arnautović.

Con este resultado, Inter es segundo de la tabla de posiciones con 54 puntos, mientras que Fiorentina ocupa el sexto lugar con 42 unidades.

El conjunto de Simone Inzaghi deberá enfrentar a Juventus en la próxima fecha, mientras que ‘La Viola’ hará lo propio ante Como.

Lee también: Milan venció a Inter en el Derby della Madonnina

Noticia al Dia