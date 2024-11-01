Lunes 18 de agosto de 2025
Al Dia

Isbelia Fernández, una zuliana que destaca en el periodismo deportivo internacional

La periodista marabina reside en Estados Unidos, destacando en la información deportiva internacional

Por Daniel García

Isbelia Fernández, una zuliana que destaca en el periodismo deportivo internacional
Venezuela es territorio de mujeres talentosas y exitosas que han dejado el nombre de nuestra nación en lo más alto, como es el caso de Isbelia Fernández, una zuliana que a su corta edad destaca en el periodismo deportivo dentro y fuera de nuestro país. Noticia al Día conversó con esta carismática y jovial periodista, quien contó sus inicios, sueños y anécdotas estrechamente relacionadas con la información del mundo deportivo.

Su interés por el deporte inició con la transmisión de juegos del fútbol español y otras disciplinas, viéndolas al lado de su hermano y primos. Más tarde, se graduó de comunicación social y luego hizo un curso con la animadora y actriz Mariángel Ruíz, donde desarrolló su primer pódcast deportivo.

"Mi carrera en el periodismo deportivo inicia en pandemia cuando hice un curso de Mariángel Ruiz sobre cómo crear tu propio pódcast. En el, a principio, creaba resúmenes y análisis del fútbol español", expresó Fernández, quien recordó que más tarde entrevistó a otros periodistas deportivos para luego establecer contactos que le permitieron darse a conocer en sus redes sociales a través de su contenido informativo.

La joven zuliana indicó que su primera oportunidad la obtuvo a través del medio de comunicación Hispanic Sport Media (HSM), un espacio deportivo con el que ha ido creciendo y donde actualmente sigue laborando, brindando información deportiva. En HSM, Isbelia ha estado en coberturas relacionadas con las Grandes Ligas, Eliminatorias Sudamericanas, Copa América, NBA y otras disciplinas deportivas, mientras que, en la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, la marabina fue la host oficial del equipo Águilas del Zulia.

Fernández comentó que siente profunda admiración por varias colegas deportivas de Venezuela con las que creció observándolas desde las pantallas nacionales e internacionales, siendo Carolina Padrón su inspiración a lograr su meta, después de una charla en su universidad de formación donde la reconocida periodista de ESPN contó su experiencia en el mundo del deporte.

"Para nadie es un secreto que el deporte es un terreno de hombres, pero poco a poco la figura femenina ha tomado muchísima relevancia en el periodismo deportivo, y me enorgullece ser parte de las mujeres que hoy en día hacemos vida en el deporte. Somos capaces de hablar del beisbol, fútbol, baloncesto o Fórmula 1, y todo es posible cuando te preparas y te apasiona lo que haces", puntulizó.

Asimismo, Fernández aconsejó a las féminas que sueñan con ser parte del periodismo deportivo, expresando que en primer lugar se debe trabajar desde la pasión, preparación de cada disciplina, formación a través de cursos y ser auténticas a la hora de conectar con el público.

Fuera de lo común, Isbelia dedica sus ratos libres a la lectura y observación de tutoriales gastronómicos de Tiktok, aplicación multimedia que considera de gran utilidad a la hora de aprender nuevas ideas.

Por último, se mostró orgullosa de ser egresada de la Universidad Rafael Belloso Chacín, recinto académico donde han salido excelentes profesionales de distintas carreras que han dejado el nombre de Venezuela y el Zulia en lo más alto de otras fronteras.

