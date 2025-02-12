Italia se abre a la posibilidad de utilizar el VAR

El italiano Antonio Zappi, presidente de la Asociación Italiana de Árbitros (AIA), aseguró que el arbitraje italiano está “abierto” a la posibilidad de introducir el ‘VAR a llamada’, justo después de que se dieran varios casos polémicos de actuaciones arbitrales en la última jornada de Serie A.

"Estamos muy abiertos a cualquier experimentación que mejore el reglamento”, dijo Zappi cuando fue preguntado por la posibilidad de introducir cambios como el VAR a petición por parte de los equipos, en un encuentro con medios en la sede de la Federación Italiana de Futbol Italiana.

“No estamos satisfechos (con el nivel en la última jornada), no podemos ocultarlo”, reconoció tras los episodios sucedidos en los 3 partidos diferentes. “Hay algunos problemas y no podemos negarlo, pero no se puede culpar al mundo del arbitraje por aplicar un protocolo”, insistió.

Pese a la autocrítica, Zappi defendió a sus árbitros tras un fin de semana marcado por los errores: “La uniformidad es un concepto difícil de aplicar, nos esforzamos por reducir las zonas grises”.

Noticia al Dia / EFE