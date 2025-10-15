Jackson Chourio conecta cuadrangular para igualar un histórico récord de Miguel Cabrera en Postemporada

El zuliano Jackson Chourio conectó un cuadrangular solitario en el cierre del primer episodio para abrir el marcador en favor de su equipo. Con este batazo, Chourio se convirtió en el segundo venezolano (por detrás de Miguel Cabrera) con cuatro o más jonrones en postemporada antes de cumplir los 22 años.

La hazaña de Chourio llegó en el cierre del primer capítulo, significando la apertura del marcado y la única rayita de los lupulosos que terminaron derrotados en el American Family Field de Milwaukee.

El batazo del criollo alcanzó los 439 pies del jardín derecho ante los envíos del lanzador japonés Yoshinobu Yamamoto, quien fue implacable en la lomita, y solo permitió la única carrera del zuliano.

De acuerdo a datos de MLB, Chourio empata a su compatriota Miguel Cabrera, Mickey Mantle, Andruw Jones y Bryce Harper, con la segunda mayor cantidad vuelacercas en postemporada antes de cumplir 22 años (4), siendo superados únicamente por el dominicano Juan Soto, que conectó sus cinco estacazos en 2019.

