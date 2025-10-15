Miércoles 15 de octubre de 2025
Jackson Chourio conecta cuadrangular para igualar un histórico récord de Miguel Cabrera en Postemporada

El zuliano Jackson Chourio conectó un cuadrangular solitario en el cierre del primer episodio para abrir el marcador en favor…

Por Christian Coronel

Jackson Chourio conecta cuadrangular para igualar un histórico récord de Miguel Cabrera en Postemporada
El zuliano Jackson Chourio conectó un cuadrangular solitario en el cierre del primer episodio para abrir el marcador en favor de su equipo. Con este batazo, Chourio se convirtió en el segundo venezolano (por detrás de Miguel Cabrera) con cuatro o más jonrones en postemporada antes de cumplir los 22 años.

La hazaña de Chourio llegó en el cierre del primer capítulo, significando la apertura del marcado y la única rayita de los lupulosos que terminaron derrotados en el American Family Field de Milwaukee.

El batazo del criollo alcanzó los 439 pies del jardín derecho ante los envíos del lanzador japonés Yoshinobu Yamamoto, quien fue implacable en la lomita, y solo permitió la única carrera del zuliano.

De acuerdo a datos de MLB, Chourio empata a su compatriota Miguel Cabrera, Mickey Mantle, Andruw Jones y Bryce Harper, con la segunda mayor cantidad vuelacercas en postemporada antes de cumplir 22 años (4), siendo superados únicamente por el dominicano Juan Soto, que conectó sus cinco estacazos en 2019.

Lee también: Gleyber Torres será operado por hernia inguinal tras jugar lesionado el último mes de temporada

Jorge "Tuto" Quiroga se posiciona como el referente del nuevo capítulo político en Bolivia

La reina "Chokoblackie": De Venezuela para el mundo

Noticias Relacionadas

Al Dia

Todo listo: Amaia Montero estará al frente de La Oreja de Van Gogh

Según De Hoyos, el anuncio no se ha hecho oficial debido a "temas de calendario y logística".
Al Dia

Activan ODDI en Caracas y Miranda con 27 acciones territoriales

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello dijo que este despliegue tiene el objetivo de garantizar la tranquilidad de todos los venezolanos
Al Dia

Sicarios asesinan a sargento mayor dentro de su camioneta en Cabimas

Los antisociales huyeron en una moto blanca
Canonización

"Quien ha hecho santo a José Gregorio Hernández es el propio pueblo": Cardenal Baltazar Porras

El sacerdote habló en una entrevista sobre lo que significa para e pueblo venezolano la canonización de JGH

